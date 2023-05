Bandiere blu, la provincia di Salerno fa incetta di riconoscimenti Tante conferme e qualche novità: la soddisfazione del sindaco di Camerota

Camerota è Bandiera Blu per il terzo anno di fila e il sindaco del Comune cilentano esulta. «Oggi è stata una giornata davvero emozionante per il riconoscimento di questo importante doppio vessillo. E’ il segnale che il nostro territorio continua a dimostrare grande attenzione nei confronti dell’ambiente e di tutte le bellezze naturalistiche che il Creato ci ha donato». A dichiararlo è Mario Salvatore Scarpitta, sindaco di Camerota, che questa mattina ha preso parte alla cerimonia di premiazione della Bandiera Blu che si è tenuta a Roma, presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Tutto il valore della bandiera blu. L'allegria e soddisfazione del sindaco di Camerota

«Tutti quanti sappiamo che la Bandiera Blu è un certificato di qualità che si traduce in miglioramento dei servizi, maggiore attenzione per l’accoglienza e ancora più protezione verso le spiagge, il mare e tutti i posti belli che Camerota custodisce e ama da sempre. Negli ultimi anni la FEE ha consacrato Camerota, confermando a tutti quanto sia importante nel panorama turistico nazionale. Si deve proseguire su questa strada. E’ un impegno e un onore, oltre che un onere, molto importante. E’ una grande responsabilità che abbiamo abbracciato fin dal primo anno come amministrazione comunale, affiancati dalla cittadinanza che ha maturato sempre di più un senso di responsabilità nei confronti della propria terra» e aggiunge che «Nei prossimi giorni terremo una riunione per seguire alla lettera le linee guida suggerite oggi a Roma nel corso della cerimonia di premiazione alla presenza della FEE e della senatrice Daniela Santanchè. Lavoreremo duramente per conservare la Bandiera Blu e per migliorare sempre di più» chiosa Scarpitta.

Bandiere blu: la provincia di Salerno e il Cilento trainano la Campania verso il gradino più basso del podio

Camerota ha ottenuto dopo molto tempo la Bandiera Blu per la prima volta nel 2021, confermata poi nel 2022 e nel 2023, sia per il mare e le spiagge, che per gli approdi. Quest'anno, le località rivierasche con bandiera blu sono 226 (per un totale di 458 spiagge "coperte" dall'ambito vessillo). Le Regioni con maggior quantità di bandiere blu sono la Liguria (specialmente grazie alle sue Cinque Terre) e la Puglia (con il Salento a spiccare e trainare il "tacco" dello stivale).

La Campania ne ha ben 19, risultando una delle migliori Regioni per qualità delle acque (sul gradino più basso del podio insieme a Toscana e Calabria). Inoltre, Per la sola provincia di Salerno troviamo Positano, Capaccio Paestum, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani e Vibonati. Il Cilento spadroneggia e si conferma, ancora una volta, come una delle zone più ambite per il turismo naturale e marittimo.