Salerno: attivazione definitiva delle nuove telecamere Ztl sul Corso Terminata la fase sperimentale di 30 giorni

Terminata la fase sperimentale di 30 giorni delle nuove telecamere Ztl sul corso cittadino per la rilevazione degli accessi di veicoli nella zona a traffico limitato del centro storico, che ha determinato una sensibile riduzione dei transiti, da questa mattina, lo fa sapere il Comune - il nuovo sistema di videosorveglianza è stato attivato in via definitiva presso i seguenti varchi:



- Via Raffaele Conforti direzione nord all’ intersezione con Corso Garibaldi;

- Via Corso Garibaldi interno direzione ovest all’intersezione con R. Conforti;

- Via Corso Vittorio Emanuele direzione ovest all’intersezione con via dei Principati.