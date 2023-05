Interventi di manutenzione: in programma due sospensioni idriche a Salerno Ecco dove e quando mancherà l'acqua il prossimo 19 maggio

Disagi in vista a Salerno. Venerdì 19 maggio sono in programma 2 sospensioni idriche al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Carlo Liberti e in Via Casa Scuoppo angolo Via Eliseo Iandolo.

Nel dettaglio, rubinetti a secco dalle ore 10 alle ore 16 in via Carlo Liberti e dalle ore 9 alle ore 12 anche alle seguenti strade e traverse limitrofe:

- Via Eliseo Iandolo

- Via Casa Scuoppo

- Via Matteo Fragola

- Via Gerardo Albano

- Via Antonio Marzullo

- Via Casa Volpe