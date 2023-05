Salerno Pulita contro i "cercatori di metalli": nuovi controlli e denunce L'appello alla cittadinanza: Abbiamo realizzato in rete di oltre 60 punti di raccolta, utilizzateli

Continua la battaglia di Salerno Pulita contro i “cercatori di metalli”. Nella nottata appena trascorsa, lungo alcune strade della città, gli operatori della municipalizzata, nel corso dei controlli messi in campo insieme alle guardie ambientali e polizia municipale, hanno riscontrato, ancora una volta, il tentativo di furto di rifiuti da parte di alcune persone che cercano, nella frazione non differenziabile, prodotti tessili, piccoli raee ed oggetti metallici.

Oggetti che, secondo gli operatori, sarebbero poi "da rivendere in alcuni mercati dell'area del Napoletano".

"Grazie alla collaborazione delle Guardie Ambientali e della Polizia Municipale di Salerno abbiamo fermato alcune persone, denunciandole e sequestrando loro quanto avevano preso dall'interno dei cassonetti lungo alcune strade della città di Salerno", hanno fatto sapere da Salerno Pulita.

E ai cittadini che chiedono maggiori controlli, gli operatori rispondono lanciando un appello: "I controlli vanno fatti, su questo non c’è alcun dubbio. Però chiediamoci anche da cosa sono attratte queste persone che frugano tra i rifiuti la sera del giovedi. Cercano metalli e materiali elettrici ed elettronici che vengono conferiti scorrettamente nel non differenziabile. Abbiamo realizzato in rete di oltre 60 punti di raccolta, utilizzateli. E poi ci sono i centri di raccolta Fratte e Arechi e ora abbiamo aggiunto anche il centro di raccolta mobile che ogni sabato mattina si reca in un quartiere. Non ci sono più alibi".