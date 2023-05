Salerno, arriva in porto il cacciamine Gaeta: ecco come visitarlo Nuova iniziativa promossa dalla Marina Militare Italiana

Dopo il grande successo registrato lo scorso 24 aprile con l'approdo della nave Garibaldi e della fregata Carabiniere, ospiterà nuovamente una nave della Marina Militare Italiana. Oggi e domani in porto sarà ormeggiato il cacciamine Gaeta. Il suo abituale porto di assegnazione è La Spezia ma per due giorni sarà ormeggiato a Salerno e sarà visitabile dalle 15 alle 19 di sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Il cacciamine Gaeta è appositamente progettato per la localizzazione e la distruzione di mine. Per svolgere questo lavoro la nave è dotata di un sonar e di due veicoli filoguidati ROV. L'unità può essere impiegata per la localizzazione di relitti. La nave, inoltre, dispone di una camera iperbarica e di personale palombaro in grado di svolgere missioni subacquee. L'imbarcazione può svolgere missioni di salvataggio e di pattuglia dei confini nazionali. Uno spettacolo da non perdere per i tanti appassionati. Ad aprile, infatti, furono migliaia i visitatori che approfittarono della presenza in porto del Garibaldi per visitarlo.