Strada chiusa nel Cilento, la Fenailp Turismo: "Bisogna fare presto" Il presidente Sansiviero ha incontrato il consigliere regionale Luca Cascone

Il Presidente di Fenailp Turismo, Marco Sansiviero, in qualità di rappresentante dell'associazione che promuove il turismo nel territorio, ha avuto un incontro significativo con Luca Cascone, presidente della IV Commissione Consiliare Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti del Consiglio Regionale della Campania. L'incontro è stato l'occasione per discutere e affrontare la problematica della chiusura delle strade nel tratto compreso tra Palinuro e Camerota, nel cuore del suggestivo territorio del Cilento. La riunione è stata sollecitata a seguito degli eventi franosi degli ultimi giorni che hanno causato la chiusura delle arterie stradali, creando notevoli disagi per residenti e visitatori, oltre a ostacolare lo sviluppo turistico dell'area. Entrambi i partecipanti si sono impegnati a cercare soluzioni immediate e a lungo termine per risolvere questa situazione critica.



Durante l'incontro, sono state esposte le preoccupazioni delle comunità locali, degli operatori turistici e dei visitatori riguardo agli inconvenienti causati dalla chiusura delle strade. Il presidente Sansiviero ha sottolineato l'importanza strategica di questa arteria per l'economia locale, evidenziando la necessità di ripristinare l'accesso al territorio nel minor tempo possibile per garantire la continuità delle attività commerciali e l'accoglienza turistica.



Il consigliere regionale Luca Cascone ha dimostrato una profonda comprensione delle problematiche sollevate e ha riconosciuto l'urgenza di intervenire. Si è impegnato a promuovere un dialogo costruttivo con le autorità competenti al fine di accelerare i processi di valutazione e ripristino delle strade interessate. Inoltre Cascone ha espresso l'intenzione di lavorare a lungo termine per lo sviluppo di un piano di prevenzione degli eventi franosi e di miglioramento dell'infrastruttura nella regione.



Entrambi i partecipanti hanno concordato che è fondamentale garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori, insieme al ripristino delle vie di comunicazione. Hanno riconosciuto l'importanza di una stretta collaborazione tra il settore turistico, le istituzioni locali e regionali e le agenzie preposte per affrontare efficacemente la situazione attuale e prevenire futuri episodi di questo genere.

"Questo non è il momento delle polemiche e delle sterili, quanto inutili, contrapposizioni - dice Sansiviero -. L’unica priorità che interessa oggi agli imprenditori è la riapertura immediata delle arterie stradali per garantire l’accessibilità alle nostre località turistiche. Il mondo delle imprese è certamente dalla parte di chi opera, con concretezza e coraggio, per rimuovere dall’isolamento intere comunità di cittadini, lavoratori ed imprese”.