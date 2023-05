Mare come ricchezza e risorsa: II edizione del premio Circolo Nautici Campania Premiata la Guardia di Finanza. Il Presidente De Luca: "Mare significa innanzitutto lavoro e rigore"

Il mare come risorsa e ricchezza. Si è svolta questa mattina, in piazza della Libertà, la seconda edizione del premio “Circoli Nautici della Campania-Giornata del mare e delle Cultura Marina”. Una giornata di festa dedicata alla cultura del mare che ha coinvolto le istituzioni, le 21 realtà dell'associazione Circoli Nautici della Campania e numerose scuole provenienti da diverse città che affacciano sul mare.

Nel corso della manifestazione è stato conferito il premio Circoli Nautici della Campania alla Guardia di Finanza, rappresentata dal generale di divisione Giancarlo Trotta: "Per l'opera svolta quale unica forza di polizia a mare a tutela della sicurezza di tutti gli utenti, della legalità economico-finanziaria e della concorrenza degli operatori economici del settore''.

"Un bellissimo riconoscimento per chi svolge un'attività difficoltosa in mare. Abbiamo una lunghissima tradizione di attività svolte con le nostre imbarcazioni, con una flotta particolamente consistente. Nel 2017 abbiamo avuto anche un riconoscimento legislativo quale unica forza di polizia competente per quanto riguarda la sicurezza a mare", ha dichiarato il generale di divisione Giancarlo Trotta, Comandante Regionale della Guardia di Finanza. E con l'inizio dell'estate, l'attenzione è massima: "Il nostro impegno è costante, in tutto l'anno, ma nel periodo estivo, con il grande afflusso di persone garantiremo ancora di più la massima attenzione", ha concluso il generale Trotta.

A consegnare il premio al generale di divisione Giancarlo Trotta è stato il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca: ''Una bellissima iniziativa rivolta alla gente di mare che ha come obiettivo quello di far crescere la cultura del mare. Stiamo lavorando per fare del mare una risorsa economica - ha detto il governatore - Mare significa innanzitutto lavoro. Come Regione, siamo impegnati in un programma di rilancio della portualità, nella realizzazione di approdi turistici da realizzare lungo tutta la fascia costiera e nello sviluppo dei collegamenti marittimi. Stiamo insomma operando per creare occasioni di lavoro, specie per chi frequenta gli istituti nautici. Ma mare significa anche ambiente".

Il governatore Vincenzo De Luca si è quindi soffermato sul completamento della rete di depurazione e delle reti fognarie per garantire la balneabilità del mare di tutta la Campania: "Quando si ha a che fare con il fare bisogna sapere che non si scherza. Il mare è un elemento vivo, che va protetto: occorre dunque completare il lavoro in corso per il disinquinamento. Quando ci si confronta con il mare, si è obbligati a una cultura del rigore e della solidarietà", ha ribadito De Luca.

Ad intrattenere il pubblico, l'esibizione musicale a cura della banda della Guardia di Finanza accompagnata dalle majorettes dell’associazione sportiva “Le Ginestre”. Consegnate, inoltre, le targhe alle associazioni e alle scuole che hanno partecipato alle attività promosse dall’associazione Circoli Nautici della Campania.