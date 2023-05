Progetto "Zoomers": sport e cultura contro la dispersione scolastica L'iniziativa vede coinvolti sei comuni, tra cui la città capoluogo

Laboratori culturali e formativi dalle competenze digitali a quelle di socialità, contro illegalità e violenza. Dall’uso dei social, agli eventi sportivi, dagli eventi di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio ai workshop di orientamento. Si tratta del progetto Zoomers, presentato stamane in provincia, a Salerno, dal presidente di AiCS Salerno Avv. Marco De Luca. Erano presenti il presidente di AiCS nazionale, onorevole Bruno Molea, l’onorevole Piero de Luca, il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri. A questi si aggiungono i sindaci delle città coinvolte (l’ambito territoriale individuato è l’ambito S6, compresivo dei comuni di: Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino e Siano). Infine, presenti il Direttore dell’ambito S6 del progetto, il dott. De Blasio, e la Dirigente dei Servizi Sociali Minorili, la dottoressa Sorrentino.

Zoomers contro la dispersione scolastica

Il piano “Zoomers: eXperience Support In & Out of School” nasce da un’idea del Comitato Provinciale di Salerno dell’Associazione Italiana Cultura Sport, è finanziato dall’Agenzia di Coesione Territoriale tramite i fondi del PNRR, in partenariato con AiCS Direzione Nazionale, Associazione “S.O.Solidarietà” Onlus, “La Tenda” – Centro di solidarietà, Cooperativa Sociale “il Ponte”, “Virvelle” S.r.l., DISA–MIS UNISA, Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation System, “Consorzio Valle dell’Irno – Ambito S6”, OGEPO – Osservatorio interdipartimentale per gli Studi di Genere e le Pari Opportunità. Il progetto è concepito per contrastare l’abbandono e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, rispondendo in maniera innovativa ad elementi chiave connessi alla povertà educativa mediante la costruzione di spazi educativi e l’implementazione di azioni congiunte dentro e fuori scuola.

Le zone target e i segmenti di riferimento: una rigenerazione territoriale lì dove ci sono maggiori fragilità

Il progetto Zoomers offrirà servizi su base territoriale a sostegno delle famiglie, migliorando contestualmente lo stato di benessere delle stesse ed esaltando le potenzialità di sviluppo economico del territorio, attraverso azioni di rigenerazione territoriale in chiave educante. Il contesto di riferimento è caratterizzato da fragilità, disgregazione, tensione sociale e spesso illegalità; dunque tutta la comunità educante ha l’importante ruolo di condividere e sviluppare strumenti e competenze da offrire ai giovani per rispondere con efficacia alle necessità emergenti: le nuove tecnologie, gli approcci e i valori ad esse connesse, i bisogni educativi speciali, le emergenze di socializzazione e di riconoscimento dei legami, sociali e di territorio. Tutto l’intervento, che ha durata di due anni, è così orientato a promuovere la partecipazione ed il protagonismo degli adolescenti beneficiari nella fascia di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, favorendone il riavvicinamento di quelli che hanno abbandonato gli studi o che presentano forti rischi di dispersione