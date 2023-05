De Luca: "Il Comune di Salerno si svegli e tagli l'erba in città" Duro attacco del governatore: "Sul Trincerone è alta due metri, abbiamo una piccola giungla"

“Invito il Comune di Salerno a svegliarsi e a tagliare l'erba, perché ci sono alcuni quartieri nei quali l'erba ha raggiunto i 2 metri di altezza. È vero che siamo tutti appassionati del verde pubblico, ma del verde curato. Svegliamoci”. Duro attacco del Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta diretta social del venerdì rivolto al Comune di Salerno.

Le parole del governatore

“So bene che in questo periodo ogni tre giorni l'erba già cresce troppo – precisa il governatore - però non si può fare l'intervento su base programmata. Non va bene. Gli interventi vanno fatti contemporaneamente dappertutto. Se fai il programma, con il tempo che ci metti per arrivare magari sul Trincerone dove abbiamo una piccola giungla, passa un mese, e in un mese crescono gli alberi, non l'erba. Quindi, affettuosamente: svegliatevi, chiamate una cooperativa, una piccola impresa, un lavoro di somma urgenza, mettetevi a lavorare contemporaneamente dappertutto. Poi è chiaro che in primavera il lavoro va ripetuto almeno ogni settimana, però svegliamoci” conclude De Luca.