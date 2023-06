Pino Zullo nuovo coordinatore provinciale Fp Cgil per i dipendenti regionali "Difenderemo i diritti dei lavoratori"

Antonio Capezzuto, Segretario Generale della Funzione Pubblica CGIL Salerno, e la Segreteria provinciale di categoria, hanno nominato nella giornata di oggi il nuovo Coordinatore provinciale dell'Ente Regione Campania: Pino Zullo, dipendente dell'ente Regione, ricoprirà il ruolo in rappresentanza e tutela dei lavoratori in provincia di Salerno. Le prime parole di Zullo sono legate agli obiettivi conseguiti e da raggiungere per il futuro.

Pino Zullo, tra valorizzazione del personale e nuove iniziative di welfare

Zullo sostiene che "La FP Cgil è e sarà sempre in prima linea anzitutto a vigilare e difendere i diritti dei lavoratori conquistati e consolidati nel tempo, cosa affatto non scontata in questo periodo storico, lavorando per garantire un miglioramento delle condizioni economiche, sempre più insufficienti vista l'attuale, allarmante e continua, diminuzione del potere di acquisto delle famiglie, e sulla garanzia dei massimi livelli di sicurezza sul lavoro. La valorizzazione economica e professionale del personale dovrà andare di pari passo con la promozione di nuove iniziative di welfare per rispondere ai fabbisogni e migliorare il benessere lavorativo dei dipendenti di un Ente fondamentale e strategico per il territorio provinciale e regionale".

Zullo é risultato eletto RSU per la FP CGIL dai lavoratori della Regione Campania già alle scorse elezioni tenutesi nell'aprile 2022.