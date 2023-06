Viabilità in Costiera: sindaco di Cetara spera in ZTL territoriale già dal 2024 Il primo cittadino Della Monica: "Targhe alterne è misura tampone. Necessaria soluzione definitiva"

ZTL territoriale in Costiera per arginare l'overtourism e aiutare la viabilità. Il Sindaco di Cetara Fortunato Della Monica, ai microfoni di Ottochannel, torna sul tema che, puntualmente, tiene banco ogni volta che torna il caldo e il turismo estivo. Il primo cittadino, in primis, assicura che "dopo un mese di maggio non proprio consono per via del meteo, in questi giorni comincia la vera estate. Con l'affluenza turistica ci siamo organizzati un po' tutti, non solo io come Sindaco di Cetara. Incentivando le vie del mare, abbiamo fatto vari incontri per indirizzarci verso una mutualità, considerato l'incremento di turisti previsto nella misura tra il 30 e il 40%".

Attivazione ZTL territoriale da 2024: la speranza di Della Monica

E per quanto riguarda la questione viabilità Della Monica affermata di essere stato al Ministero delle Infrastrutture "insieme ai colleghi di Praiano e Amalfi riprendendo un emendamento che è stato riproposto da Piero De Luca per attivare una ZTL territoriale. Per questo c'è bisogno di modificare il codice della strada. Questo è un provvedimento bipartisan, portato avanti sia dal centrosinistra che dal centrodestra. Speriamo che possa diventare legge già a settembre per partire con la ZTL territoriale già dal 2024".

Sindaco Cetara: "Targhe alterne è misura tampone. Necessaria soluzione definitiva"

Il Sindaco di Cetara fa un distinguo tra le aree della Costiera. "Come sapete fino a Maiori è una situazione abbastanza tranquilla, anche per la morfolgia del territorio. Poi da Minori in poi diventa complicato. Abbiamo preso delle misure tampone come quella delle targhe alterne ma con onestá la soluzione definitiva è quella dell'attivazione della ZTL territoriale, in modo da monitorare tutti e tredici i Comuni della Costiera Amalfitana. In questo modo si monitorano i parcheggi anche a distanza". Della Monica prosegue, ricordando che "ci stiamo attivando con tante manifestazioni, sapete che a Cetara si parte dalla festa patronale, poi avremo la notte delle lampare, avremo una settimana organizzata in cooperazione con Mazara del Vallo. Ci siamo organizzati in modo egregio per far passare ai turisti una grande esperienza nella nostra divina costiera".