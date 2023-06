Salerno, nuovo scontro in maggioranza: Psi al contrattacco dei Moderati Filomeno Di Popolo replica a Barbara Figliolia: "Sterili e strumentali polemiche"

La manutenzione del verde pubblico continua ad essere terreno di scontro interno al Comune di Salerno. Dopo le frecciate lanciate dal coordinatore dei Moderati e Popolari, Aniello Salzano e dal governatore Vincenzo De Luca, il botta e risposta è tutto interno alla maggioranza. Il capogruppo dei socialisti Filomeno Di Popolo ha risposto alle dichiarazioni rilasciate dalla consigliera Barbara Figliolia. "Dobbiamo constatare che la consigliera Figliolia non conosce fino in fondo la macchina comunale. Il responsabile comunale che lei chiede, già c’è e sta lavorando alacremente proprio su forte spinta dell’assessore Natella, al fine di migliorare il servizio. Non c’è dubbio che i controlli vadano aumentati, come auspicato più volte da noi socialisti in commissione politiche sociali. Non solo, è necessario implementare anche i fondi per consentire turni aggiuntivi per il taglio dell'erba, che soprattutto nel mese di maggio, causa le costanti piogge, hanno visto una maggiore crescita dell’erba", tuona l'esponente dei socialisti.

"A questo punto non ci meravigliamo più delle dichiarazioni dei rappresentanti dei Moderati e Popolari sulla questione del verde pubblico in città, che arrivano finanche a strumentalizzare l’attività della commissione politiche sociali del Comune distraendosi dalle priorità che dovrebbe affrontare, per competenza, con altrettanta efficacia e urgenza: penso, ad esempio, alla questione dell’ospedale di Salerno e ai paventati aumenti delle rette degli asili, dei trasporti e delle mense scolastiche. E ci dovremmo tutti chiedere quale sia stata l’attività della collega Figliolia quando si dovevano salvaguardare gli oltre cento operai delle ex cooperative sociali che rischiavano di non lavorare più (quella sì, era una emergenza sociale), questione seguita e risolta favorevolmente dall’assessorato all’Ambiente. È chiaro che ormai si dà sfogo alla più ampia fantasia per rincorrere sterili e strumentali polemiche che non danneggiano i singoli interessati ma l’intera maggioranza", conclude Filomeno Di Popolo.