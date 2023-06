Verde urbano a Salerno, la Isam assicura: "Recupereremo il tempo perso" La cooperativa che gestisce la manutenzione in città spiega i motivi dei ritardi

A Salerno da tempo è in corso un aspro braccio di ferro relativo alla manutenzione del verde. Argomento finito anche al centro dell'attenzione di Vincenzo De Luca: l'ex sindaco, oggi governatore, senza mezzi termini invitò l'amministrazione comunale a "svegliarsi" per procedere alla manutenzione.

Polemiche e accuse incrociate, alta tensione non solo tra maggioranza e opposizione ma anche all'interno della stessa compagine di governo. Ora la Isa, cooperativa che si è aggiudicata il servizio, assicura che per far fronte alle esigenze del Comune di Salerno è stato messo in campo "il 100% della platea storica e sono stati implementati mezzi ed attrezzature di ultima generazione da subito a disposizione degli ultimi neoassunti".

La cooperativa ha spiegato le motivazioni dei disagi: "Le condizioni meteorologiche che sono a voi tutti note, sulla città di Salerno, hanno visto alternarsi sole a giornate di rovesci, clima ideale per una rigogliosa ricrescita del verde. Al contempo, si segnala che nelle giornate di pioggia (che nel solo mese di maggio 2023 sono state ben 12) il personale non può essere impiegato sul territorio, nel rispetto della dignità e dei diritti del lavoratore. Garantiamo che recupereremo il tempo perso causa mal tempo, anche con turni straordinari, e non rallenteremo finché la situazione non tornerà completamente al massimo dello standard che merita la città di Salerno", si legge nella nota a firma dell'Isam.