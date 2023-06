Lavori sull'A2, lunghe code e traffico il tilt: le precisazioni dell'Anas Ecco i percorsi alternativi per gli automobilisti

I lavori in corso sul tratto salernitano dell’A2 tra il km 4,900 e il km 5,400 tra i comuni di Baronissi e Fisciano stanno causando gravi ripercussioni sul traffico. Sulla vicenda è intervenuta l'Anas con delle precisazioni. "I lavori sono stati programmati - chiarisce in una nota l'Anas - e prevedono la riqualificazione e l’allargamento delle sede stradale, unitamente alla installazione delle nuove barriere di sicurezza a maggior garanzia per gli utenti in transito. L’allargamento consentirà di riconsegnare al traffico una sede stradale migliorata in ordine agli standard di sicurezza e fluidità, risolvendo le attuali limitazioni geometriche.

Sulla pianificazione delle attività, Anas ha partecipato alla riunione del COV (Comitato operativo di viabilità) convocato dalla Prefettura di Salerno per condividere le fasi dei lavori con gli Enti territoriali.

L’intervento non è stato programmato in occasione delle recenti festività nazionali e i ponti di primavera per non creare alcun disagio agli spostamenti locali e al previsto aumento dei volumi di traffico. Dopo una prima programmazione nella seconda settimana di maggio, le pribitive condizioni meteo hanno costretto Anas a rinviare dopo il ponte del 2 giugno, comunicando anche alla stampa locale le limitazioni in vigore e i percorsi alternativi.

La parzializzazione della carreggiata realizzata con barriera fisica in new jersey in calcestruzzo si è resa necessaria per garantire i necessari livelli di protezione per gli utenti, e per le maestranze per consentire la rimozione delle attuali barriere di protezione stradale e tale configurazione non consente di smobilitare il cantiere nelle ore notturne.

Nella consapevolezza della preminente necessità di liberare le corsie nel minor tempo possibile, Anas è in costante contatto con la Prefettura ed ha adottato ogni misura atta a velocizzare l’esecuzione dei lavori, coinvolgendo l’impresa ad una riorganizzazione delle fasi lavorative e dei turni di lavoro, con l’intento di rimuovere il cantiere prima della data fissata al 20 giugno".

Percorsi alternativi in vigore e già comunicati



Per il traffico leggero diretto a Salerno l’uscita allo svincolo di Lancusi/Baronissi Nord oppure al successivo svincolo di Baronissi Sud. Agli utenti provenienti da Avellino o dall’Università di Fisciano è consigliato il ricorso a percorsi alternativi di viabilità locale che, evitando la A2, giungano a Cava dei Tirreni, passando per i comuni di Mercato San Severino, Rocca Piemonte e Nocera Superiore;

Per i flussi di lunga percorrenza diretti a Sud oltre il Comune di Salerno, è consigliato, anche col ricorso ai Pannelli Messaggio Variabile delle concessionarie autostradali (A1, A3 e A30), l'utilizzo dei seguenti itinerari alternativi:

A. In avvicinamento ed in corrispondenza della diramazione A1 (NA-MI) e l’A30 (Caserta Salerno) l’utilizzodell’A3 (Napoli Pompei Salerno);

B. in transito sull’A30, direzione Sud, uscita allo svincolo di Palma Campania, transito sulla “SS 268 del Vesuvio” fino allo svincolo di Angri nord con immissioni sull’ A3 (Napoli, Pompei, Salerno);

C. per la lunga percorrenza diretti a Sud oltre Salerno, proveniente dalla Puglia, dal beneventano e dall’avellinese, il seguente itinerario: imboccare allo svincolo della A16 di Avellino Est la S.S.7bis “strada di Terra di Lavoro” in direzione Reggio Calabria, proseguire, poi, sulla SS 7 “via Appia”, imboccare la SS 7 dir “diramazione via Appia”, procedere successivamente sulla SS 691 “Fondo Valle Sele” innestandosi sull’ A2 “Autostrada del Mediterraneo” in corrispondenza dello svincolo di Contursi Terme.

Gli itinerari, come concordato in sede di C.O.V, saranno indicati sui pannelli a messaggio variabile delle competenti Concessionarie Autostradali (A1, A3, A16 e A30).