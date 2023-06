Salerno Pulita, card di successo: già assegnati 100mila punti per i premi Viene inviata agli intestatati di utenza domestica Tari

Sono già 800 i salernitani che si sono iscritti al circuito Promoshops e Salerno Pulita ha finora accreditato oltre 100mila punti. Tra le funzioni previste della tessera plastificata “Una card di successo” - inviata a mezzo posta agli intestatari di utenza domestica Tari – c’è pure quella di ricevere punti quando si portano oggetti da riciclare ai centri di raccolta comunale Fratte e Arechi e quando si ricevono i kit di buste e sacchetti per la raccolta differenziata. Per poterli accumulare, però, bisogna accreditarsi al circuito Promoshops dove i punti assegnati da Salerno Pulita potranno sommarsi a quelli delle altre aziende, locali e nazionali, che aderiscono al circuito, anche per acquisti effettuati on line. I punti daranno diritto a premi, il cui catalogo è consultabile anche attraverso l’app Rdpromocard.

Salerno Pulita, inoltre, informa gli intestatari di utenza domestica Tari, che non hanno ancora ricevuto la tessera a casa, che andando sul sito www.salernopulita.it nella home page compare il banner “Una card di successo”. Cliccandoci sopra si apre una pagina in cui c’è un rettangolo di colore verde con la scritta “richiedi una copia cartacea”, cliccandoci sopra e inserendo i dati richiesti si riceverà subito una mail con il pdf della card, che si potrà stampare o salvare sul proprio cellullare. Con i dati forniti si risalirà alla causa della mancata consegna e si provvederà ad un nuovo inoltro della tessera plastificata.