Salerno, ex Tribunale ospiterà uffici. Santoro: "Accolto il nostro appello" Il consigliere d'opposizione afferma che si tratta di "Una prima vittoria, vigileremo il prosieguo"

Il consigliere Dante Santoro gioisce al protocollo d'intesa che vede l'Università di Salerno protagonista finalmente in città con il progetto di traslocare negli spazi dell'ex Tribunale del capoluogo sul corso Vittorio Emanuele. Santoro commenta trionfalmente: "Una prima vittoria, ora vigileremo sul prosieguo. In Consiglio a dicembre presentai una mozione e da allora ho fatto da collante per unire le anime istituzionali necessarie alla realizzazione del progetto. Finalmente a breve dopo 30 anni Salerno avrà un Polo Universitario in città dopo trent'anni grazie al nostro fiato sul collo".

Un progetto risalente a fine 2022

Proprio a dicembre, l'onorevole Piero De Luca spiegò di star discutendo e lavorando da tempo "sul trasferimento negli spazi dell’ex tribunale di Salerno di un’antenna dell’università, con spazi adeguati in cui svolgere convegni, lezioni, corsi di studio o programmi di formazione specialistica post lauream, completato il progressivo trasferimento delle attività giudiziarie presso la nuova Cittadella".

Una lunga battaglia per la nuova vita dell'ex Tribunale

L'ex Tribunale è stato al centro di una battaglia civica e politica per decidere la nuova destinazione d'uso dello storico edificio di corso Vittorio Emanuele. Questo fu un importante punto di discussione nella fase di pre-campagna elettorale per le amministrative del 2021. Proprio a marzo 2021 fu proposto un sondaggio da parte del Comitato per i Beni Comuni di Salerno per dare un nuovo indirizzo all'ex Tribunale.