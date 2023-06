Salerno, striscioni e fumogeni alla "Matteo Mari" per la chiusura della scuola FOTO - I genitori della V A hanno voluto ringraziare la dirigente, i docenti ed i collaboratori

Per qualche minuto, stamane, l'area esterna della scuola “Matteo Mari” di Salerno si è trasformata in una succursale dello stadio Arechi. I genitori degli alunni che frequentano la quinta A, in occasione dell’ultimo giorno di lezioni ed a conclusione del ciclo di studi della scuola primaria, hanno organizzato una sorpresa a studenti e insegnanti. Per salutare la fine dell’anno scolastico e l’inizio di una nuova avventura dei propri bambini, hanno realizzato uno striscione di circa 20 metri ed uno a due aste, salutando con fumogeni e cori da stadio l’uscita da scuola degli alunni e delle maestre. Sullo striscione grande c’era la scritta: “Finalmente grandi... ma con il cuore sempre qui! Magica V A”. Un modo singolare per ringraziare tutto il corpo docente dell’istituto, la dirigente scolastica Mirella Amato, il suo vice Daniele Branca e tutti i collaboratori della scuola.