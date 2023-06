Raccordo Avellino-Salerno, fine dell'incubo: Anas rimuove il cantiere Intervento concluso con oltre una settimana d'anticipo dopo le polemiche istituzionali

Un provvedimento salutato con soddisfazione da tutti: automobilisti, sindaci e operatori economici. Anas ha annunciato la rimozione del cantiere sul Raccordo Avellino-Salerno, nel tratto tra Fisciano e Baronissi.

Terminate, con oltre una settimana d'anticipo, le attività sulla tratta. La società ha illustrato i lavori portati avanti in questi giorni:

Durante le lavorazioni, la parzializzazione della carreggiata realizzata con barriera fisica in new jersey in calcestruzzo si è resa necessaria per garantire i necessari livelli di protezione per gli utenti, e per le maestranze per consentire la rimozione delle attuali barriere di protezione stradale e tale configurazione non consente di smobilitare il cantiere nelle ore notturne. Grazie alle lavorazioni eseguite in orario continuato H24, con l'intervento e la presenza di quattro ditte contemporaneamente e impianti di calcestruzzo e conglomerati bituminosi, sono state eseguiti lavori di scavo, risagomature, armature, ripristino delle opere idrauliche, nuova pavimentazione, adeguamento della segnaletica orizzontale e marginale, installazione delle barriere bordo ponte e bordo rilevato e la rimozione delle barriere New Jersey in calcestruzzo per la completa riapertura della tratta.

In particolare, si è provveduto all'allargamento della strada e all'installazione delle nuove barriere di sicurezza: lavori che hanno consentito di migliorare gli standard di sicurezza ee fluidità sulla tratta, percorsa ogni giorno da migliaia di automobilisti.

Soddisfatto il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, che nei giorni scorsi aveva inviato una lettera al prefetto di Salerno con il collega di Baronissi. Caustico il commento di Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi: "L’Anas smonta il cantiere sulla Salerno-Avellino. Vince la ragionevolezza di sindaci e Federalberghi Salerno. Ma c’è altro da risolvere. Saremo soddisfatti solo quando l’Anas garantirà efficienza, funzionalità, programmazione e decoro in tutta la provincia", la presa di posizione del presidente dell'associazione di categoria