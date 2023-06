Lavoratori precari, Usb proclama stato di agitazione al porto di Salerno Il sindacato di base chiede un incontro in prefettura e non esclude lo sciopero

La Federazione USB di Salerno, congiuntamente al Coordinamento nazionale portuali USB, hanno proclamato lo stato di agitazione per i lavoratori precari "Intempo" dello scalo portuale a partire da questa settimana. Contestualmente è stata richiesta l’attivazione del tavolo di raffreddamento e conciliazione presso l’Autorità di Sistema Portuale alla presenza dei responsabili di Intempo e della Compagnia Unica Flavio Goia.

A spiegare le motivazioni della vertenza sono gli esponenti dell'Unione sindacale di base:

Assenza di un programma di progressiva stabilizzazione dei lavoratori precari Intempo, alcuni dei quali impegnati in porto da 9 anni, all’interno della Compagnia Unica Lavoratori Portuali e cioè il principale utilizzatore.

Assenza di una lista chiara e trasparente, basata su criteri determinati, dei lavoratori precari Intempo da utilizzare per le “chiamate” da parte della compagnia Unica di Salerno.

Assenza di un accordo su un numero minimo di turni da garantire ai lavoratori Intempo, sulla base dell’organico porto esistente, così come previsto in altri contesti portuali in Italia.

Assenza di un accordo sindacale complessivo, sottoscritto dalle Imprese Portuali sotto la supervisione della Autorità di Sistema che istituisca criteri certi per le nuove assunzioni/stabilizzazioni all’interno dell’organico porto che tenga conto dell’anzianità lavorativa.

"Questa vertenza si inserisce in un contesto generale che vede i lavoratori portuali in somministrazione già mobilitati da Genova a Livorno per ottenere finalmente una stabilizzazione lavorativa dopo anni e anni di precariato - spiegano da Usb -. Nei prossimi giorni verranno comunicate le iniziative che il sindacato deciderà di mettere in campo a partire da un primo sciopero con manifestazione".