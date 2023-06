Viabilità, chiusura temporanea di Via Sichelgaita: lavori e tempistiche Per rischio crollo: il Comune assicura che i tempi saranno rapidi

Sono in corso in queste ore interventi di messa in sicurezza dell’edificio dell’ex Collegio Pascoli in via Principessa Sichelgaita, che nei giorni scorsi era stato oggetto di una prima operazione di demolizione.

L’intervento attualmente in corso si è reso necessario dopo che alcuni rilievi e le segnalazioni di residenti della zona avevano evidenziato il rischio di crolli.

Nel pomeriggio di oggi sono intervenuti sul posto vigili urbani, direzione lavori, impresa e vigili del fuoco: per garantire la pubblica incolumità, è stata disposta la chiusura ad horas della strada (fatta eccezione per i residenti) e l’avvio di ulteriori operazioni di demolizione è messa in sicurezza. Tali operazioni dureranno alcune ore. Subito dopo, presumibilmente a tarda sera, la strada sarà riaperta al regolare traffico veicolare.