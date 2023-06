Spiaggia di Salerno ripulita dai volontari: rimossi oltre 100 chili di rifiuti "SosAMare", iniziativa congiunta sul litorale

Primo appuntamento sulla spiaggia di Salerno di "SosAMare", evento giunto alla quarta edizione e organizzato da U.Di.Con Campania. L'iniziativa che ha visto insieme anche i volontari di "Voglio un mondo pulito" e "Retake Salerno", si è svolta sul litorale di via Allende.

Sono stati raccolti 101 kg di rifiuti così distinti:

Indifferenziato 75Kg

Plastica 5,2Kg

Vetro 5Kg

Metalli 8,1Kg

Pneumatici 8Kg

Cicche di sigarette 0,1Kg

L'iniziativa si è svolta in contemporanea anche a Torre Del Greco, in zona Porto. L'operazione di pulizia si terrà poi a Mondragone (Pescopagano) il 24 giugno, a Teora (Avellino) in Contrada Boiara, il giorno 8 luglio e infine a Benevento, Rione Ferrovia il 27 luglio. (Nel video le parole della presidente regionale U.Di.Con Anna Della Mura).