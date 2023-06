Lungomare Marconi ed emergenza sicurezza: "Più controlli nelle ore serali" Dopo l'ennesimo episodio di violenza, la cittadinanza lancia l'appello: "Non ci sentiamo tutelati"

A Salerno, dopo l'accoltamento tra due stranieri avvenuto sul Lungomare Marconi. Convalidato l'arresto del 31enne maliano che ha accoltellato un uomo di nazionalità algerina. L'aggressore si è giustificato asserendo che ha agito per legittima difesa. Il soggetto ferito è stato colpito per ben quattro volte alla schiena dal fendente del giovane maliano ed è stato trasportato d'urgenza al Ruggi per un intervento che gli ha salvato la vita.

Si tratta solo dell'ultimo di una serie di casi di aggressioni (non solo tra stranieri) che ha fatto tornare in primo piano il problema relativo alla sicurezza della "passeggiata" più importante della città, insieme a quella del Corso Vittorio Emanuele e dei Mercanti.

Il commento della cittadinanza sul livello della sicurezza del Lungomare

Nel telegiornale pomeridiano della giornata di ieri, Ottochannel ha parlato con i cittadini del posto, e l'opinione diffusa è che ci sia un problema sicurezza, e non solo per la zona del Lungomare. "Molto male. Questo è un problema che conoscono tutti", afferma un cittadino. Un altro ritiene che "è impossibile camminare dopo le dieci di sera. O vai in comitiva con tante persone o è meglio non uscire" e, in generale, come sostiene uno degli intervistati, "si percepisce un livello di sicurezza inferiore".

Non tutti sono concordi nella percezione di un problema sicurezza sul Lungomare Marconi. "Da un punto di vista di sicurezza è sicuro. Ed è tenuto bene". Infine, un ultimo cittadino crede che "Il problema forse non è qui ma in altri quartieri della città, in periferia".