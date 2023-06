Il rettore della Federico II, Lorito, insignito del titolo di Commendatore La consegna dell'onorificenza in prefettura a Salerno

Aveva dovuto disertare l'appuntamento del 2 giugno, ma a distanza di qualche giorno presso la prefettura di Salerno si è svolta la cerimonia con la consegna del titolo di commendatore della Repubblica al rettore dell'Università "Federico II" di Napoli, Matteo Lorito.

Presenti all'appuntamento, oltre naturalmente al neo-commendatore e al prefetto Francesco Russo, anche il sindaco del comune di Pellezzano Francesco Morra. E' stato il primo cittadino a consegnare l'onorificenza.

Il prefetto di Salerno ha evidenziato "l'importanza e la solennità dell'onorificenza conferita, ed ha elogiato il rettore Lorito che, con il proprio operato, si è distinto per speciale dedizione civica e sociale ed ha offerto un esempio importante non solo alla società di questa provincia, dedicandosi in particolar modo alla cura dei giovani studenti e alla divulgazione della cultura accademica".