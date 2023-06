Mare vietato a Salerno, scatta il divieto di balneazione a Torrione Dopo i rilevamenti Arpac il sindaco firma l'ordinanza: stop ai tuffi

Tegola sulle vacanze a Salerno: con spiagge e lidi finalmente affollati con l'arrivo del caldo dopo settimane di meteo incerto, scatta il divieto di balneazione.

Il sindaco Vincenzo Napoli ha firmato l'ordinanza che prevede lo stop ai tuffi nel tratto compreso tra la piscina Vitale fino al Lungomare Marconi. Quasi mezzo chilometro di litorale che, di fatto, diventa off limits.

Provvedimento che si è reso necessario dopo le rilevazioni effettuate dall'Arpac. Inizio d'estate dunque col freno a mano tirato: sugli otto tratti di costa attenzionati in città dall'Agenzia regionale per l'ambiente, tre risultano non balneabili.