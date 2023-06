Arcigay: medico di base non prescrive pillola anticoncezionale e del giorno dopo "Hanno il dovere di offrire assistenza e supporto, diritti che non possono essere negati"

Scatta la polemica a Salerno dove un medico di base avrebbe esposto un cartello con scritto: “Il Dott. Arcurio è un medico cattolico e obiettore di coscienza, perciò non prescrive la pillola del giorno dopo ne’ altri farmaci anticoncezionali”. A darne notizia il gruppo Obiezione Respinta e IVGstobenissimo. Dura condanna da Arcigay Salerno.

“Riteniamo molto grave la segnalazione giunta alle piattaforme di Obiezione Respinta e IVGstobenissimo - ha commentato il presidente di Arcigay Salerno Rocco Del Regno – poiché i medici di base hanno il dovere di offrire assistenza e supporto, anche in materia di salute sessuale e riproduttiva. La contraccezione d’emergenza, insieme a quella ordinaria, infatti, rappresentano uno strumento fondamentale per prevenire gravidanze indesiderate e certamente non può essere negato, né si può alimentare disinformazione in materia". Il comitato territoriale di Salerno già da tempo collabora con la piattaforma IVGstobenissimo sul tema della salute sessuale e riproduttiva, non ultimo l'evento ospitato in città del Festival del ciclo mestruale. "È necessario che di fronte a segnalazioni di tale portata l’URP e gli organi competenti rispondano in maniera veloce ed efficace. È per questo che come Arcigay Salerno - ha evidenziato Del Regno - continuiamo da anni a promuovere sul territorio una adeguata formazione e cultura della prevenzione e della salute sessuale. Sentiamo l’urgenza di ricevere risposte adeguate da parte delle istituzioni sul territorio in materia di salute e un adeguato monitoraggio rispetto alla corretta erogazione dei servizi fondamentali alla salute. Al contempo sentiamo la necessità di tracciare percorsi con realtà e associazioni del territorio per provare a istituire un tavolo di lavoro territoriale per le politiche transfemministe e di genere".