Salerno, nuovo sbarco di migranti: in arrivo 172 persone soccorse in mare Sono a bordo della "AitaMari", ma la ong contesta l'assegnazione del porto campano: "Follia"

Il porto di Salerno si prepara a ricevere un nuovo sbarco di migranti: con ogni probabilità sabato arriverà al molo commerciale la "AitaMari", con a bordo 172 persone recuperate a poca distanza da Lampedusa.

In queste ore la prefettura ha già attivato tutti i canali per predisporre la macchina dell'accoglienza, che a Salerno è particolarmente rodata ed efficiente.

Ma la decisione di sbarcare a Salerno è stata duramente contestata da Resqship, la ong che ha soccorso i migranti nel Mediterraneo: "Una follia! Ogni nave è necessaria in questo momento. Non c'è motivo di inviare una delle due navi attive in un porto così lontano. Questa è la politica europea che cerca di togliere di mezzo le navi Sar civili. Il fatto che le persone anneghino per questo, ovviamente le lascia indifferenti", il duro atto d'accusa contro la decisione del Governo italiano.

Previsto oltre un giorno e mezzo di navigazione prima dell'arrivo a Salerno.