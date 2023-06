Concerti di Mengoni e Vasco Rossi: metro, parcheggi e navette per lo Stadio Previste corse straordinarie notturne di Trenitalia fino alle 2.00

Il Comune di Salerno ha fatto sapere in una nota che per i concerti alla Stadio Arechi di Marco Mengoni (24 giugno) e la doppia data di Vasco Rossi (28 e 29 giugno) è previsto il potenziamento del servizio della metropolitana per agevolare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori.

Trenitalia ha disposto un programma di corse straordinarie notturne fino alle ore 02 del giorno successivo all’evento. Chi utilizza la metropolitana può così più agevolmente usufruire dei parcheggi ed aree di sosta cittadini.

Oltre a tutti i parcheggi, anche privati ed a pagamento, della zona Arechi meno prossimi all'impianto sarà disponibile gratuitamente per la sosta delle autovetture private e di altri eventuali bus e mini van l'intera zona del PIP Capitolo San Matteo. Tale area sarà collegata all'Arechi da un servizio navetta a pagamento, ad esaurimento posti disponibili, gestito da BusItalia. Si consiglia ai conducenti degli automezzi che utilizzeranno tale zona di lasciare i passeggeri nei pressi dello stadio e di andare da soli a parcheggiare agevolando così l'utilizzo delle navette di BusItalia.

Il Nucleo di Protezione Civile del Comune di Salerno affiancherà la Polizia Municipale per tutte le operazioni ed attività di competenza. I cancelli dello Stadio Arechi saranno aperti a partire dalle ore 16.30.