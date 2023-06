L'Ordine degli ingegneri compie 100 anni, eventi e iniziative anche a Salerno Il programma degli appuntamenti sarà illustrato dal presidente Raffaele Tarateta

Cento anni fa nasceva anche a Salerno come in tutta Italia l’ordine degli ingegneri. L’anniversario sarà celebrato martedì 27 giugno al comune di Salerno con un evento che si svolgerà per l’intera giornata.

Passato ma anche futuro dell’ingegneria nell’incontro che vedrà la presenza di autorevoli esponenti dell’ordinistico tecnico, scientifico ed accademico e con i vertici delle istituzioni ed enti specializzati. Saranno ripercorse le tappe più significative dell’ordine degli ingegneri di Salerno.

L’iniziativa sarà presentata sabato 24 giugno alle ore 10 nella sede dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Salerno, sita in traversa S. Mairano 15 (corso Vittorio Emanuele).

Presenzieranno il presidente dell’ordine degli ingegneri di Salerno Raffaele Tarateta, l'assessore all’urbanistica Michele Brigante, il consigliere e vice presidente dell'ordine degli ingegneri Renato Nappi, la consigliera e segretario dell'ordine degli ingegneri Rossella Del Regno.