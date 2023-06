Mengoni e Vasco a Salerno, servizi straordinari di Trenitalia e Busitalia Metro fino alle 2 di notte e navette

Servizi straordinari di Trenitalia e Busitalia Campania, entrambe società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, in occasione dei concerti di Marco Mengoni e Vasco Rossi che si terranno presso lo stadio Arechi di Salerno nei giorni sabato 24, mercoledì 28 e giovedì 29 giugno.

METRO FINO ALLE 2 – Il Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno, farà circolare treni metropolitani sulla linea Salerno – Arechi oltre il consueto orario di termine del servizio e fino alle 2 di notte, così da consentire un più agevole deflusso dei tanti appassionati previsti nel capoluogo salernitano. In totale nelle notti del 24, 28 e 29 giugno saranno 14 le corse supplementari ogni giorno (7 da Salerno direzione Arechi e 7 viceversa), con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella.

LE NAVETTE – Treni, ma anche bus. In occasione dei concerti Busitalia Campania istituirà un servizio navetta, operativo dalle 15 alle 2 di notte, con due autobus che faranno spola sulla tratta Stadio Arechi-ubicazione ex sito USCA in Via Capitolo San Matteo-Salerno, così da coprire l’intero arco temporale dei concerti. Per utilizzare le navette i passeggeri dovranno acquistare un titolo di viaggio di tipologia urbano presso le ordinarie rivendite o tramite le apposite modalità digitali come SMS Ticketing, l'app UnicoCampania e l’app QuiBus Campania. I passeggeri che hanno acquistato il titolo di “corsa semplice” potranno utilizzare lo stesso biglietto sia per l'andata che per il ritorno.

Il prolungamento del servizio metropolitano di Trenitalia e il servizio navetta ad hoc di Busitalia Campania rappresentano un'opportunità per evitare problemi di parcheggio e raggiungere lo stadio Arechi in modo comodo e senza stress, in linea con gli obiettivi del Gruppo FS di sostenibilità ambientale e trasporto intermodale.