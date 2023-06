A Salerno grande attesa per il concerto di Marco Mengoni Si terrà questa sera allo stadio Arechi, tanti i giovani in fila fin dalle prime ore del mattino

Sold out a Salerno per le tre date cittadine dei concerti di Marco Mengoni e Vasco Rossi. 100mila persone sono attese in città. Tantissimi gli appassionati e i fan che hanno affollato l'esterno dello stadio Arechi fin dalle prime ore del mattino per la tappa cittadina del vincitore dell'ultimo festival di Sanremo.

Grande entusiasmo, nonostante il caldo. Giovanissimi, ma anche tanti genitori che hanno accompagnato i propri figli per passare una serata di divertimento e musica.