Vigili aggrediti, protesta davanti al Comune: "Ci sentiamo soli e abbandonati" I caschi bianchi di Salerno chiedono maggiori tutele dopo le violenze sul Lungomare

Sos sicurezza sul Lungomare di Salerno, dove in pochi giorni si sono registrate due aggressioni ai vigili urbani. E proprio i caschi bianchi sono stati protagonisti di un'assemblea organizzata davanti all'ingresso del Comune. L'iniziativa è stata promossa dalla Fp Cgil.

"Un vivo e sincero ringraziamento a tutti gli operatori della Polizia municipale di Salerno che oggi hanno partecipato in massa. Una partecipazione sopra le aspettative di quanti hanno deciso di dare visibilità, con la propria testimonianza, alle diverse criticitá emerse in questi giorni durante le assemblee sindacali", ha detto il segretario Antonio Capezzuto.

Una delegazione di operatori della municipale é stata ricevuta dal sindaco, dal direttore generale e dagli assessori alla mobilità e la sicurezza. L’amministrazione ha poi portato le istanze dei caschi bianchi al comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza convocato in prefettura.

Tra le richieste quella di un pattugliamento interforze, per non lasciare soli i vigili nelle attività di controllo, ma anche la necessità di rafforzare i presìdi di legalità sul territorio.

"Le recenti aggressioni al personale sul Lungomare cittadino necessitano determinazioni solide e strutturate. E necessario l'innesto di nuove forze lavoro e aprire una nuova e rinnovata stagione di confronto sui temi dell'organizzazione del lavoro. Nel ringraziare anche coloro che non hanno avuto la possibilità di partecipare, come Fp Cgil Salerno continueremo nel processo di ascolto e di rivendicazione delle questioni che più stanno a cuore al personale, consapevoli che la partecipazione democratica in prima persona dei lavoratori é più che mai necessaria in questo momento storico", conclude il segretario generale Antonio Capezzuto.