Salerno, il popolo di Vasco pronto a far esplodere l'Arechi: show per 70mila Doppio concerto allo stadio, tutto esaurito da tempo. Tutte le info

L'ultima volta a Salerno è stata nel 2008. A distanza di 15 anni Vasco Rossi torna per un doppio show all'Arechi. Biglietti polverizzati in poche ore dopo l'annuncio, da ore in città sono arrivati già i fans del rocker emiliano per assicurarsi un posto in prima fila.

Mercoledì e giovedì lo stadio sarà strapieno di spettatori arrivati anche da fuori regione. Numeri impressionanti per Vasco: palco di 70 metri, megaschermi, mille punti luce, un proiettore mobile a sorgente laser capace di sviluppare un fascio concentratissimo di altissima potenza solo per citare alcune curiosità.

Cancelli aperti dalle 16:30 di mercoledì, ma da giorni c'è già la fila all'esterno. Attese 70mila persone in due giorni.

Vasco Rossi proporrà a Salerno, città alla quale è molto legato sentimentalmente, tutti i grandi classici di un repertorio che sarà meraviglioso cantare tutti insieme per concludere il suo live tour nazionale.

METRO ARECHI-STAZIONE SALERNO FINO ALLE 2

La Regione Campania, accogliendo la richiesta del Comune di Salerno, ha ottenuto il potenziamento del servizio della metropolitana per agevolare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori. Trenitalia ha disposto un programma di corse straordinarie notturne fino alle 2 di notte. Chi utilizza la metropolitana può così più agevolmente usufruire dei parcheggi ed aree di sosta cittadini.

"Il consiglio - fanno sapere dal Comune -è pertanto quello di utilizzare la metropolitana per raggiungere e lasciare l’Arechi anche in considerazione del fatto che alcune aree di sosta nelle immediate adiacenze dell'impianto saranno impegnate dai mezzi delle produzioni, dai bus privati dei fan club, dal frequentatissimo villaggio food & gadgets, dai motocicli. Di conseguenza i posti disponibili per le autovetture private in prossimità immediata dello Stadio saranno molto limitati."

NOVITA’ PER LA SOSTA: PARCHEGGIO GRATUITO IN VIA DI BARTOLOMEI

In aggiunta ai parcheggi, anche privati ed a pagamento, della zona Arechi il Comune di Salerno ha allestito una nuova area di sosta gratuita in via Agostino Di Bartolomei (dove abitualmente è collocato il circo) per la sosta delle autovetture private e di altri eventuali bus e mini van. Il parcheggio gratuito di via Di Bartolomei, a pochi metri dallo stadio Arechi agevolmente raggiungibile a piedi, si aggiunge a quello zona del PIP Capitolo San Matteo già utilizzato con successo per il concerto di Marco Mengoni.

PIP CAPITOLO SAN MATTEO: PARCHEGGIO GRATUITO E SERVIZIO NAVETTA A PAGAMENTO

L'area di sosta gratuita PIP Capitolo San Matteo sarà ancora una volta collegata all'Arechi da un servizio navetta a pagamento, ad esaurimento posti disponibili, gestito da BusItalia. Si consiglia ai conducenti degli automezzi che utilizzeranno tale zona di lasciare i passeggeri nei pressi dello stadio e di andare da soli a parcheggiare agevolando così l'utilizzo delle navette di BusItalia.