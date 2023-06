Ugl, Paola Avella confermata Segretario Nazionale Viabilità e Logistica "Una carica della quale sono molto orgogliosa, ringrazio tutti"

«Vorrei ringraziare il sindacato, gli iscritti e i miei colleghi per la conferma in qualità di Segretario Nazionale Viabilità e Logistica dell'UGL, carica della quale sono molto orgogliosa. Questo è un settore strategico e importante per lo sviluppo del Paese, il cui lavoro interessa sia le realtà locali, territoriali che il raccordo dell’intera nazione. A tal proposito, vorrei vivamente ringraziare il Ministro Matteo Salvini che è riuscito a intervenire personalmente al nostro Congresso a Napoli, nonostante i suoi numerosi impegni e il Segretario Generale dell'UGL, Paolo Capone per il suo sostegno». Lo ha dichiarato in una nota il Segretario Nazionale UGL Viabilità e Logistica, Paola Avella, in merito alla sua conferma in qualità di Segretario Nazionale Viabilità e Logistica dell'UGL.