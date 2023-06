Invasione di blatte a Salerno, 100mila euro per contrastare l'infestazione Trovati i fondi per procedere alla disinfestazione, dall'autunno profilassi su larve

Il Consigliere Comunale di Campania Libera, Arturo Iannelli, ha reso noto che sono stati trovati i fondi per procedere con la disinfestazione nel Comune di Salerno. Con le prime ondate di caldo estivo e le mancate opere precauzionali, in città è esploso il problema della proliferazione di blatte e ratti. Tra le cause del mancato intervento, anche la querelle tra Comune e ASL. Oggi, la Commissione Ambiente e Cultura si è attivata definitivamente per trovare i fondi necessari e contrastare l'infestazione.

100.000 euro per contrastare infestazione delle blatte. Dall'autunno, profilassi su larve

Nella nota del consigliere comunale Iannelli, si legge che "Su iniziativa della Commissione Ambiente e Cultura, che presiedo e con la preziosa collaborazione della Commissione Finanza e Patrimonio presieduta da Fabio Polverino e con l’interessamento dell’assessore al Bilancio Paola Adinolfi e dell’assessore all’Ambiente Massimiliano Natella, si è tenuta una Commissione congiunta che è riuscita ad ottenere lo stanziamento di un nuovo capitolo di spesa dedicato, Sanificazione Ambientale, per 100.000 euro. Questo importo sarà investito per contrastare in urgenza l’infestazione delle blatte, con un’azione sugli insetti adulti. Dall’autunno verrà poi effettuata la disinfestazione diretta alle larve delle blatte, per una profilassi più completa e più efficace".

Arturo Iannelli ha voluto sottolineare come "non sia stato facile trovare le risorse necessarie. Ma sono, siamo felici di aver fatto il nostro dovere e di contribuire a migliorare da subito la vita dei cittadini e dei turisti".

Si attendono ulteriori informazioni riguardo l'avvio delle operazioni, per limitare quella che è una delle piaghe estive ricorrenti della città di Salerno.