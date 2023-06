Vasco Rossi, delirio musicale all'Arechi: "Salerno, sei stupenda" Grande entusiasmo per il primo dei due concerti: show per 70mila

"Salerno, sei stupenda". Ha chiuso così il primo dei due concerti consecutivi Vasco Rossi. Lo stadio Arechi era un catino che ribolliva di passione e sonorità.

All'interno, per ascoltare dal vivo il rocker tornato in città 15 anni dopo l'ultima sua esibizione, varie generazioni di fans: giovani e meno giovani, uomini e donne di ogni età e anche di varie regioni che non hanno voluto perdere l'occasione di vedere da vicino il "Komandante".

E le aspettative sono state rispettate in pieno: oltre un'ora di musica con i grandi successi che hanno costellato la straordinaria carriera di Vasco Rossi, fino al gran finale ieri sera sulle note di Albachiara.

Oggi, l'attesissimo bis: nelle due serate complessivamente a Salerno si alterneranno 70mila spettatori ai concerti. Le strade della città da qualche giorno sono invase dai fans di Vasco: il sindaco Vincenzo Napoli ha sottolineato anche le ricadute importanti sul tessuto economico della città, grazie ai grandi eventi come i concerti di Marco Mengoni prima e Vasco adesso.