Verde pubblico e decoro urbano, Ilardi (Federalberghi): bisogna fare presto L'invito all'assessore Natella è di velocizzare gli interventi in città

Il presidente provinciale di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi, ha inviato una nota ufficiale all’assessore alle Politiche ambientali del Comune di Salerno, Massimiliano Natella, per conoscenza al sindaco Vincenzo Napoli e all’assessore al Turismo Alessandro Ferrara.

Richiesta una accelerazione delle attività di cura del verde cittadino e del decoro cittadino.

Di seguito la nota integrale.

“Gentilissimo assessore, facciamo riferimento a seguito all'incontro organizzato sin data 28 giugno sulla questione della cura del verde urbano e della gestione dei rifiuti a Salerno per formalizzarle, come convenuto, in spirito costruttivo, le proposte da noi rappresentate durante il confronto.

Nel dettaglio, le richiediamo:

1. di promuovere una urgente accelerazione delle attività di cura del verde cittadino, richiedendo alla società aggiudicataria ISAM Srl l’immediata assunzione di ulteriori risorse di personale, affinché il taglio dell’erba nelle strade e il ripristino dei parchi possano essere completati con assoluta celerità;

2. di disporre, assicurando il relativo controllo, che il conferimento di tutte le frazioni di rifiuto, compresa carta, cartone e plastica, avvenga in appositi carrellati individuali, in modo da evitare l’attuale frequente fenomeno di dispersione dei rifiuti lungo le strade cittadine e allo scopo di non offrire ai turisti un’immagine indecorosa della città;

3. di utilizzare ogni economia arrivante dal positivo andamento della raccolta differenziata per il potenziamento dello spazzamento in tutte le zone del capoluogo;

4. di insediare uno stabile gruppo di lavoro, composto da un rappresentante della Amministrazione Municipale, un rappresentante della società Salerno Pulita spa e un rappresentante della scrivente Federazione, per verificare la qualità di esecuzione dello spazzamento e le condizioni di complessivo decoro delle aree e degli arenili circostanti le strutture ricettive cittadine;

5. di ammettere anche le utenze non domestiche al servizio di ritiro e conferimento degli ingombranti presso le isole ecologiche, rimuovendo una discriminazione del tutto incompatibile con il carico di tributi gravante su di esse;

6. di invitare formalmente il Compartimento ANAS della Campania a provvedere ad horas al taglio dell’erba e alla raccolta dei rifiuti accumulati lungo le carreggiate e i raccordi della tangenziale di Salerno, promuovendo, altresì, l’installazione di telecamere lungo tutti i raccordi del predetto asse viario, sì da evitare il vergognoso fenomeno di sversamento di rifiuti che ivi costantemente si verifica.

Fiduciosi di ascolto, allo scopo di offrire ai turisti un piacevole soggiorno e una decorosa immagine della città di Salerno, la salutiamo molto cordialmente”.