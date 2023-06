Libri e tifo, tensioni Napoli-Salerno. Il sindaco: polemiche create ad arte Il primo cittadino respinge le accuse dopo lo stop a Quagliariello: siamo una città accogliente

"Salerno è una città accogliente, democratica, aperta. L'altro giorno abbiamo accolto 178 naufraghi sulla banchina del porto. La nostra città, dal punto di vista culturale, è in pieno fermento con tante iniziative culturali. Non sono intervenuto finora in questa polemica che mi sembra inutile e costruita ad arte". Vincenzo Napoli rompe il silenzio di questi giorni, dopo le roventi polemiche che hanno fatto seguito all'annullamento dell'evento alla Pinacoteca, dov'era in programma la presentazione del libro di Gaetano Quagliariello "Scusa papà ma tifo Napoli".

Una vicenda che ha fatto seguito i veleni del caso-De Giovanni. Di qui la precisazione del sindaco, che ha ribadito come Salerno sia una città aperta ed accogliente.

"Non entro nel merito del libri che devono essere presentati o meno. Né posso fare in modo che qualche improvvida dichiarazione di qualche consigliere comunale susciti una serie di baraonde delle quali io francamente non intendo occuparmi. La città di Salerno ha una sua autorevolissima e forte identità", ha sottolineato con forza Vincenzo Napoli.