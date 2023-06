"Godi Salerno, chiudo nella città che quando chiama mi trova pronto a partire" Vasco Rossi chiama i suoi fan all'appello per l'ultima data del suo tour questa sera

“Godi Salerno! Chiudo qui nella città che quando chiama ..mi trova sempre pronto a partire. Salerno, Ci vediamo stasera allo Stadio Arechi per l’ultima tappa di questo memorabile tour.

La musica è un’arma straordinaria! Fino all’ultima goccia di emozione”. Vasco Rossi chiama i suoi fan all'appello, in arrivo da tutta Italia allo stadio Arechi per la tappa finale di un tour di grandissimo successo che ha riunito 450mila persone in undici date, toccando 5 città. Lo fa con un aneddoto del suo passato, ricordando quando 18enne venne nel capoluogo per svolgere il servizio militare e rispose alla fatidica "chiamata".

“Finisce stasera - scrive ancora il Kom - Con la replica nella bella splendida Salerno. Ricevo sempre emozioni speciali e forti. Da domani penso a riposare. E poi qualche nuova diavoleria”, sicuramente sarà un finale da brividi.