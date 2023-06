Vasco a Salerno: "Sono contento di aver finito qui, sono un po' salernitano" Grandi emozioni alla seconda tappa del tour nel capoluogo

“Vi ringrazio sempre. Sono contento di avere finito qua a Salerno. E quindi…Respiri piano per non far rumore …”

Ha affidato ai social il suo saluto a Salerno vasco Rossi che ha chiuso nel capoluogo campano un tour di grande successo che ha toccato 5 città in Italia. L'Arechi strapieno ha cantato i grandi successi del rocker emiliano. Il Kom ha regalato uno spettacolo adrenalinico di musica e emozioni. Nel salutare la città ha ricordato il suo arrivo nel 1978 per svolgere il servizio militare: “Mi hanno guardato in faccia, hanno capito che non ero adatto per la vita militare e quindi mi hanno lasciato libero. Salerno è la città che mi ha liberato. Poi a Salerno sono legato particolarmente perché qui ho degli affetti profondi. Mio figlio Davide è nato qui. La sua famiglia è di Salerno, quindi io mi sento un po’ salernitano”.