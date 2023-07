Tutto pronto per i festeggiamenti della Madonna del Carmine a Salerno Ecco nel dettaglio il programma religioso e civile

Tornano i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Carmine. Nel Santuario dell’omonimo quartiere della parte alta della città di Salerno fervono i preparativi che accompagneranno gli storici festeggiamenti in onore della Vergine.

Dalla parrocchia invitano i fedeli "ad esporre su balconi e finestre le più preziose coperte per onorare il passaggio della Madonna".

Ecco nel dettaglio il programma religioso:

- Dal 7 al 15 LUGLIO - Novena

8,00 S. Messa.

17,30 S. Rosario, Novena e canto delle Litanie.

18,30 S. Messa.

- 8 LUGLIO

18,30 S. Messa presieduta da Don Domenico Spisso (Parroco dell'Unità Pastorale Montoro) con la partecipazione dell’Arciconfraternita SS. NOME DI DIO - S.Pietro di Montoro (AV)

- 9 LUGLIO

7,30/9,00 Sante Messe.

11,00 S. Messa presieduta da S.E. Rev.ma Antonio Di Donna (Vescovo di Acerra - Presidente della Conferenza Episcopale Campana) con la partecipazione della Confraternita del SS. Rosario in Piazza di Pandola - Montoro (AV)

- Dal 13 al 15 LUGLIO Triduo Solenne

8,00 S. Messa.

17,45 S. Rosario, Novena e canto delle Litanie.

18,30 S. Messa presieduta da Mons. Antonio Montefusco (parroco del Cuore Immacolato di Maria e Convisitatore della Visita Pastorale-Sinodale).

- 15 LUGLIO

8,00 S. Messa.

17,30 S. Rosario, Novena e canto delle Litanie. Diretta televisiva su TV OGGI al canale 88 del digitale terrestre e sul WEB attraverso il servizio streaming live del portale di informazione www.tvoggisalerno.it e su Facebook alla pagina Salerno TvOggi.

18,30 S. Messa per i Portatori. Diretta televisiva su TV OGGI.

- 16 LUGLIO Festa della Madonna del Carmine

6,30/7,30/8,30/9,30/11,00 Sante Messe.

9,30 S. Messa presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Gerardo Pierro (Arcivescovo Emerito della Diocesi di Salerno - Campagna - Acerno)

11,00 Diretta televisiva su TV OGGI al canale 88 del digitale terrestre e sul WEB attraverso il servizio streaming live del portale di informazione www.tvoggisalerno.it e su Facebook alla pagina Salerno TvOggi. Solenne Pontificale presieduto da Mons. Andrea Bellandi (Arcivescovo della Diocesi di Salerno - Campagna - Acerno), animata dal Coro Daltrocanto diretto da Patrizia Bruno.

Nell’occasione interverrà l’Amministrazione Comunale e Provinciale che a nome di tutta la cittadinanza offrirà l’olio per la lampada votiva a devozione di Maria SS. del Carmine.

12,00 Supplica alla Madonna del Carmine.

18,30 Diretta televisiva su TV OGGI al canale 88 del digitale terrestre e sul WEB attraverso il servizio streaming live del portale di informazione www.tvoggisalerno.it e su Facebook alla pagina Salerno TvOggi. Uscita del Simulacro della Madonna dalla Porta Storica, incensazione e preghiera del portatore.

19,00 Inizio Solenne Processione con il seguente itinerario: via Carmine, via Marino Paglia, piazza Filangieri, via Lorenzo Cavaliero, via Pio XI, piazza S. Francesco, saluto alla Parrocchia Maria SS. Immacolata, via Costantino l’Africano, sosta Clinica Tortorella, via Piave, via Pellecchia, piazza Casalbore, via Carlo Carucci, via Dalmazia, saluto alla Parrocchia di San Demetrio, via Cacciatori dell’Irno, via Farao, via Nizza, via Fabio, via S. Giovanni Bosco, via Naccarella, via Francesco la Francesca, sosta Parrocchia Maria SS. del Carmine e S. Giovanni Bosco, via Musandino, via Paolo Vocca, via M. Iannicelli, sosta all’edicola votiva, via Gelso, piazza Sinno con sosta, via Carmine, piazza Mons. Bolognini, rientro Porta nuova Santuario Maria SS. del Carmine.

Questo il programma civile:

Gli appuntamenti si svolgeranno a Piazza San Francesco

-12 LUGLIO

21,00 I Picarielli - Compagnia di Musica Popolare

-13 LUGLIO

21,00 Tony Pellegrino (Zero Project) coverband di Renato Zero.

-14 LUGLIO

21,00 Marino Cogliani Trio (Peppe Palladino chitarra - Angela Clemente voce) "Napoli, non solo".

-15 LUGLIO

21,00 Bagarja Band (musica Pop, Dance Revival Italiano e Internazionale. Medley che raccontano la storia della musica italiana e internazionale).

-16 LUGLIO La processione sarà accompagnata dallo Storico Complesso Bandistico “Città di Salerno”. A conclusione della Solenne Processione Spettacolo di fuochi pirotecnici.

-17 LUGLIO - GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO 21,00 Spettacolo Musicale e Canoro "La vita e' in..canto" di don Michele Pecoraro con il suo Gruppo.