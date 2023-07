Incidenti stradali Salerno: 2.327 sinistri, 50 morti e 3455 feriti nel 2021 Di questi 502 sono avvenuti nel capoluogo con 5 morti e 739 feriti

Tre giorni di Guida in Sicurezza per il Reggimento Logistico Garibaldi, (dal 4 al 6 luglio), organizzato dall’Automobile Club Salerno in collaborazione con i Formatori della struttura specializzata ACI Ready2Go e con il patrocinio del Comune di Salerno.

Due i cicli quotidiani di formazione del progetto a Salerno, (2 ore di teoria e 3 ore di pratica nei pressi dello Stadio Arechi), coinvolti oltre 240 militari del Reggimento Logistico Garibaldi.

Nel corso della parte teorica, svolta da Valerio Vella, responsabile gestione e sviluppo iniziative educazione stradale di ACI Informatica, sono stati affrontati i concetti fondamentali della Guida in Sicurezza utili a prevenire un incidente stradale: a partire dal rispetto dei limiti di velocità, della sicurezza attiva e passiva, fino ad arrivare alla necessità di mantenere sempre la massima concentrazione al volante. La parte pratica, invece, è iniziata illustrando la corretta posizione di guida, per poi affrontare lo slalom dinamico utile a comprendere le cause effetto del sotto e sovrasterzo, l’utilizzo del dispositivo Abs ed alcuni esercizi su fondo a scarsa aderenza con evitamento dell’ostacolo.

Sulla base degli ultimi dati sugli incidenti stradali ACI – Istat nella provincia di Salerno nel 2021 con 965.125 veicoli circolanti, si sono verificati 2.327 incidenti (28.840.838€ i costi sociali), con 50 morti (90.649.450€ i costi sociali) e 3.455 feriti (156.200.550€ i costi sociali). Nel comune di Salerno rispettivamente: 502 incidenti; 5 morti e 739 feriti con costi sociali pari a: 6.221.788€, 9.064.945€ e 33.410.190€.

Alto il bilancio dei feriti, anche a livello di costi sociali, che si verificano sia nella Provincia che nel Comune di Salerno: pari a 1 ferito e 1/2 per ogni incidente stradale.

«E’ importante che tutti i conducenti sappiano affrontare in maniera corretta le insidie che possono capitare al volante della propria auto - ha dichiarato Vincenzo Demasi, Presidente dell’Automobile Club Salerno. A maggior ragione i nostri militari della prestigiosa Brigata Bersaglieri Garibaldi, grande unità e orgoglio dell’Esercito Italiano, impegnata negli ultimi anni nell’ambito di numerose operazioni multinazionali a supporto della pace e della sicurezza internazionale, sotto l’egida di ONU e NATO, e che per questo motivo percorrono molti chilometri alla guida dei propri mezzi dovendo fare fronte, anche, a situazioni atmosferiche avverse».

«Stiamo lavorando da tempo sulla ‘cultura stradale’, sul senso del rispetto delle regole del Codice stradale - ha aggiunto il direttore dell’ACI Salerno Giovanni Caturano - per far capire che la sicurezza sulla strada è un bene per tutti e tutti sulla strada vanno rispettati, a iniziare dai più vulnerabili come i disabili o i pedoni, e per ricordarci, quando guidiamo l’auto, che anche noi in altri momenti siamo pedoni oppure ciclisti o motociclisti. La prima concausa degli incidenti stradali è la distrazione, aumentata negli anni a causa degli smartphone e, spesso, dovuta a stanchezza o sonnolenza. Seguono il mancato rispetto della precedenza o del semaforo e la velocità elevata rispetto ai limiti imposti o rispetto alle condizioni meteorologiche e del manto stradale”.

«Un ringraziamento a tutti per essere convenuti e aver preso parte a questa attività formativa, tangibile espressione del solido e duraturo legame fra l’Esercito Italiano e le Istituzioni civili degli Enti locali - ha dichiarato il colonnello Gianluca De Matteis, comandante del Reggimento Logistico “Garibaldi”.Un ringraziamento particolare va certamente rivolto all’Automobile Club Salerno e ad ACI Ready2Go che, in sinergia e collaborazione con il “Reggimento Logistico Garibaldi” hanno dato vita a questa importante iniziativa volta a migliorare le tecniche di guida del personale militare appartenente ai Reparti della Brigata Bersaglieri “Garibaldi"».

Un’attività, quella tra ACI e Truppe dell'Esercito, che sinora ha consentito di implementare le capacità di guida di oltre 1.200 militari circa i principali rischi della strada e una maggiore consapevolezza delle pratiche corrette alla guida.

L’appuntamento di Salerno rappresenta il sesto progetto per le Forze Armate realizzato dall’Automobile Club d’Italia dopo quelli di Torino, Lainate (MI), L'Aquila, Fossano (CN) con la Brigata “Taurinense” e Sassari per l’omonima Brigata, con lo scopo di fornire al personale dell’Esercito una specifica preparazione, sia teorica che pratica, a completamento della loro grande professionalità ed esperienza, che possa essere di aiuto e sostegno ogni giorno, non solo nel loro delicato lavoro che svolgono quotidianamente sul territorio, ma anche per salvaguardare la propria incolumità.

“In piena adesione con i principi della prevenzione e della sicurezza – ha continuato il Colonnello De Matteis - l’Esercito Italiano promuove e appoggia iniziative di formazione e crescita professionale volte ad aumentare la consapevolezza e la coscienza stradale e le competenze degli uomini e donne in uniforme anche in ambito stradale: opportunità di crescita non solo per il personale esperto con esperienza pluriennale in ambito trasporti logistici e tattici, ma anche possibilità di sviluppo delle competenze dei giovani Volontari in Ferma Prefissata alle prime esperienze.

Concludo ribadendo l’importanza della sicurezza stradale e della guida sicura,anche in caso di condizioni critiche ed avverse, auspicando che la sinergia e la collaborazione con le varie realtà Istituzionali e civili possa continuare e possa consolidarsi nel tempo”.