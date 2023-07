Anas, al via lo sfalcio dell'erba sulla tangenziale di Salerno I lavori in orari diurni e notturni

A seguito del periodo di copiose piogge protrattosi fino ai primi giorni del mese di giugno, l’avvio delle attività di sfalcio e sistemazione del verde di competenza di Anas (società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) ha preso gradualmente il via a partire dalla seconda metà del mese scorso, secondo una programmazione calendarizzata, lungo tutte le arterie di competenza dell’Azienda nella regione.

Nel dettaglio, la manutenzione delle opere in verde viene affidata da Anas ad imprese esterne e specializzate, vincitrici di specifiche gare d’appalto, i quali interessano gruppi di strade: in particolare, uno di questi appalti del verde ingloba la SS268 “del Vesuvio” e la Tangenziale di Salerno (SS18), oltre altre arterie viarie della regione tra le quali il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, la SS162 NC ‘Asse Mediano’, la SS7 Quater ‘Domitiana’ e le due statali delle costiere (sorrentina ed amalfitana), queste ultime già interessate da interventi sul verde nelle scorse settimane.

Sempre a partire dal mese scorso le attività stanno riguardando anche la Tangenziale di Salerno secondo precise fasi lavorative, definite anche in ragione del contenimento dei disagi all’utenza: in orario diurno sulle aree in corrispondenza degli svincoli, in orario notturno sull'asse principale e successivamente sulle scarpate con accesso dalle attigue viabilità comunali.

Allo stato attuale sono state sostanzialmente completate le attività in corrispondenza dei margini destri di entrambe le carreggiate; le lavorazioni proseguiranno in corrispondenza dello spartitraffico centrale.