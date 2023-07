Comuni Ricicloni, il Comune di Salerno vince il premio Best Practice Il riconoscimento attribuito dal Conai per i risultati di differenziata ottenuti negli ultimi 18mesi

Massima attenzione alla raccolta differenziata: premiato l'impegno del Comune di Salerno. In occasione della trentesima edizione di Comuni Ricicloni, ideata da Legambiente, il Comune di Salerno ha vinto il premio Best Practice per i risultati di differenziata ottenuti nel 2022 e nei primi sei mesi del 2023. La premiazione è avvenuta questa mattina a Roma e sul palco, a rappresentare la città di Salerno, sono saliti l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Natella, e l’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet.

Come si ricorderà, la città di Salerno aveva già ricevuto dal Consorzio il premio Start up nel 2022, ma questa mattina è salita nuovamente sul podio dei Comuni Ricicloni per i risultati presentati negli ultimi diciotto mesi, vincendo così il premio Best Practice.

I risultati

Conai, con Maria Concetta Dragonetto, responsabile progetti territoriali Centro-Sud, ha ricordato che tra il 2020 e il 2021 il Comune aveva visto scendere il tasso di raccolta differenziata al 59%, al di sotto dell'obiettivo minimo stabilito dalla legge. Per questo, su richiesta del Comune, nel 2021 CONAI avviò una collaborazione con il gestore dei servizi Salerno Pulita per migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata degli imballaggi, introducendo correttivi ai servizi (come la raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro) e attività di comunicazione e sensibilizzazione. Supportate dai Consorzi di filiera del sistema CONAI, in particolare Coreve e Comieco, le attività iniziarono a maggio 2022. Salerno ha così chiuso l’anno con il 65% di raccolta. Nei primi sei mesi del 2023 la percentuale è salita al 74%.

Il sindaco Napoli: "Siamo riusciti ad invertire la tendenza"

«Siamo orgogliosi che la città di Salerno sia stata inserita nell'elenco dei Comuni Ricicloni: è il risultato del lavoro coordinato di Comune di Salerno e Salerno Pulita, con il supporto prezioso di CONAI e l'impegno dei nostri concittadini che ringraziamo», ha affermato sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. «Siamo riusciti ad invertire la tendenza: lo abbiamo fatto introducendo alcune importanti novità (la raccolta porta a porta del vetro e dei tessili, alcune modifiche nei giorni di conferimento, l'introduzione delle isole ecologiche mobili) e grazie ad una efficace e capillare campagna di sensibilizzazione. Continueremo su questa strada e, con l'aiuto dei salernitani, saremo sempre più un modello di gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti».

Bennet: "Un risultato conseguito grazie alla collaborazione e partecipazione"

Dal palco della sala verde dell’hotel Quirinale anche l’amministratore unico di Salerno Pulita, Vicenzo Bennet, ha ringraziato le famiglie e le imprese salernitane. “Questo importante risultato - ha rimarcato - è stato conseguito grazie alla loro collaborazione e partecipazione. Con loro abbiamo stretto un nuovo patto di civismo, che alimentiamo ogni giorno con tante iniziative, per garantire, grazie anche all’impegno dei nostri operatori, il decoro della città e contribuire in maniera concreta all’economia circolare. Se si marcia tutti nella stessa direzione i risultati arrivano”.

L'assessore Natella: "Un punto di partenza per nuove sfide da vincere"

Sulla stessa lunghezza d’onda pure l’intervento dell’assessore Massimiliano Natella, che si è detto onorato di rappresentare il Comune di Salerno per il premio Best Practice Comune Riciclone 2023. “È stato un onore per me rappresentare oggi a Roma il Comune di Salerno per il premio Best Practice Comune Riciclone 2023, assegnato per i risultati conseguiti nella raccolta differenziata degli ultimi diciotto mesi. Salerno ha ottenuto il più importante riconoscimento fra i tre consegnati in Campania grazie ad una media percentuale del 65% dell’anno 2022 ed il 74% dei primi sei mesi del 2023. - ha dichiarato l'assessore - È doveroso condividere questo traguardo con tutti i concittadini salernitani che hanno contribuito in maniera determinante a conseguire questo risultato. Così come rivolgo un ringraziamento particolare anche alla società Salerno Pulita, a tutti i suoi dipendenti ed ai tecnici del Settore ambiente del Comune per la consueta dedizione al lavoro che oggi viene gratificata da questa meritata soddisfazione. Il premio – ha concluso l’assessore - rappresenta per tutti noi e per la città un punto di partenza per nuove sfide da vincere e ci dà entusiasmo e fiducia per continuare su questo percorso, verso nuovi obiettivi e attraverso future iniziative che già stiamo programmando”.

Menzione speciale al comune di Baronissi per il sistema virtuoso di “eco-punti”

Baronissi ancora “Comune Riciclone”, premiato oggi da Legambiente per il sistema virtuoso di “eco-punti” che riconosce premialità a chi conferisce rifiuti direttamente all'Isola Ecologica. Baronissi – con il vicesindaco Anna Petta a Roma per ritirare il premio – ha ricevuto la “menzione speciale” grazie al progetto l’“Isola ecologica che premia”. Riconoscimento anche per il dato relativo alla produzione pro capite di rifiuto secco che a Baronissi è del 64,3%, il più basso della Campania (dopo Santa Maria a Vico) tra i Comuni oltre i 15mila abitanti.

“Una menzione speciale – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante - che premia un lungo processo virtuoso iniziato anni fa e che ha avuto una continua crescita. Adesso dobbiamo concentrarci sulla qualità della differenziata, per diminuire la produzione dei rifiuti e rendere ancora più efficiente ed economico il servizio”.

“Ai cittadini rivolgo il mio appello a non abbassare la guardia – fa eco l'assessore all'ambiente Alfonso Farina - per continuare a fare del nostro Comune un modello da seguire. La menzione speciale ricevuta oggi è merito soprattutto della sensibilità dei cittadini che dimostrano grande collaborazione nel corretto smaltimento dei rifiuti e nell'utilizzo dell'isola ecologica”.



In Italia, secondo il dossier di Legambiente, aumentano i Comuni "liberi" dai rifiuti: nel 2022 sono saliti a 629 (+39 rispetto alla precedente edizione) quelli in cui la produzione annuale pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 chilogrammi. Il numero più alto finora raggiunto nell'ambito dell'iniziativa.