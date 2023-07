Salerno, da lunedì via ai centri estivi: opportunità per decine di ragazzi Previste giornate al parco acquatico, al lido e alle fattorie didattiche

Lunedì 10 luglio inizieranno i centri estivi “Happy Summer” per utenti dai 6 ai 14 anni e “Art Camp” per giovani dai 12 anni in su, organizzati dal Comune di Salerno e dalla cooperativa Sociale “Fili d’erba”. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 15:00 fino al 21 luglio 2023.

Il Centro Estivo “Happy Summer” coinvolgerà i giovani per un totale di circa 30 tra bambini e ragazzi. Sono previste una serie di giornate presso il parco acquatico Aquafarm Via Spineta Nuova a Battipaglia, il Lido White Beach dei Navigatori Pontecagnano Faiano, la fattoria Nonno Nanni Via Mare Adriatico Pontecagnano Faiano oltre al Centro Sociale e Aggregativo “Il Girasole” in via D’Azeglio a Pastena.

Il centro estivo “Art White Beach Via Camp” coinvolgerà giovani per un totale di circa 30 ragazzi. E’ prevista una giornata presso il parco acquatico Aquafarm Via Spineta Nuova a Battipaglia, oltre ad una serie di attività e laboratori artistico-creativi che si svolgeranno nei restanti giorni presso il centro sociale ed aggregativo “Arbostella” Viale G. Verdi a Salerno.

Anche quest’anno è stata rinnovata la collaborazione tra il Comune di Salerno e la cooperativa “Fili d’erba”, permettendo così l’organizzazione dei Centri Estivi 2023 che daranno la possibilità a tanti giovani di trascorrere intere giornate divertendosi, socializzando ed occupando parte dell’estate. Si ringrazia pertanto il sindaco, Vincenzo Napoli e l’assessore alle politiche sociali Paola De Roberto per la rinnovata fiducia.