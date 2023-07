Degrado a Salerno, rifiuti invadono la strada: la segnalazione Via Vito Lembo come una pattumiera a cielo aperto tra resti di fast food e spazzatura

Strade come una pattumiera a cielo aperto. Arriva alla redazione di Ottopagine.it una denuncia sul degrado in città. Riflettori puntati su via Vito Lembo, nella zona orientale di Salerno.

Le immagini riprese da una passante questa mattina, poco prima delle 8, evidenziano le inaccettabili condizioni in cui versa l'arteria.

Spazzatura e rifiuti di fast food invadono la carreggiata e i marciapiedi. "Si tratta di un problema "storico", considerando che ci sono sempre tante persone che lasciano i rifiuti in maniera incontrollata lungo il viale", sottolienea l'autrice della segnalazione.

Più volte la zona è stata anche oggetto di interventi di clean up da parte dei volontari di Voglio un Mondo Pulito. Ma questa essesima denuncia dimostra quanta strada ci sia ancora da fare dal punto di vista dell'educazione ambientale.