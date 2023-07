Mare, via all'esodo per le vacanze: traffico intenso sulle strade Fin dalle prime ore del mattino sono iniziati gli spostamenti verso le località di villeggiatura

Un mix micidiale, tra chi parte per la vacanza e chi si sposta per la classica gita fuori porta della domenica. Fatto sta che sulle strade della Campania e della provincia di Salerno in particolare il traffico è già sostenuto.

Fin dalle prime ore della mattinata, infatti, si registrano migliaia di automobilisti in transito sulla rete.

Alla barriera di Mercato San Severino il flusso è costante e sono tanti i veicoli in coda per pagare il casello. Traffico intenso anche sull'A2 del Mediterraneo, dove i flussi sono molto sostenuti in direzione Sud.

Al di fuori della rete autostradale, come sempre accade la domenica risulta bloccata in più punti l'Aversana e la Litoranea che da Salerno conduce verso Paestum e il Cilento.

Si preannuncia dunque una giornata rovente sull'asfalto, con un probabile "bis" nel tardo pomeriggio, al momento dei rientri.