Ambito Territoriale S5, intesa con Anffas per dare risposte ai disabili Il coordinatore regionale: "Continueremo a vigilare affinché vengano garantiti i diritti"

L’Ambito Territoriale S5 sta lavorando per rendere più efficiente l’apparato amministrativo nel dare risposte alle istanze delle persone con disabilità e loro famiglie.

Nelle scorse settimane, Fish Campania e Anffas Campania, in qualità di enti maggiormente rappresentativi in Campania e in Italia per la difesa dei diritti delle persone con disabilità e loro famiglie, avevano denunciato pubblicamente una difficoltà dell'Ambito Territoriale S5, con Comune di Salerno Capofila, nel dare risposte celeri e nei tempi definiti dalla legge, rispetto alla redazione e alla valutazione dei progetti individuali finalizzati al “Dopo di Noi” e alla vita indipendente.

Negli scorsi giorni, in seguito ad interlocuzioni con l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto ed il direttore delle Politiche Sociali, Giovanni Salerno, è stato confermato un impegno, attraverso un percorso istituzionale e organizzativo che vede coinvolti anche enti del terzo settore, finalizzato a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’Ambito Territoriale S5 nei confronti dei cittadini con disabilità.

“Comprendiamo le difficoltà degli ambiti territoriali, questo rappresenta sicuramente un primo passo che tende a migliorare l’efficienza dell’amministrazione pubblica nei confronti dei cittadini con disabilità", ha dichiarato il coordinatore regionale Anffas Campania, Alessandro Parisi, che ha rinnovato l’importanza degli istituti della cooprogrammazione e cooprogettazione, confermando "tutta la disponibilità di Anffas nel collaborare con il Comune di Salerno e con l’Ambito S5 per migliorare le politiche inclusive a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie".

"Ci auguriamo che, con l’impegno di tutti, si possano rendere più celeri le procedure che riguardano i progetti individualizzati, utili a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità. Resta inteso - ha sottolineato Alessandro Parisi - che Anffas in qualità della più grande e rappresentativa Associazione italiana a tutela dei diritti delle persone con disabilità continuerà a vigilare affinché nessun diritto venga calpestato. Anffas è stata, è e sarà sempre al fianco delle Istituzioni per un'interlocuzione leale e costruttiva finalizzata al rispetto dei diritti e ad una migliore qualità di vita delle persone con disabilità", ha concluso il coordinatore regionale Anffas Campania.