Guasto improvviso alla rete idrica a Salerno: rubinetti a secco in diverse zone Ecco le aree interessate. L'erogazione dovrebbe tornare regolare alle 22

Improvvisa rottura della rete idrica in Via Lungoirno II tratto, Viale Antonio Gramsci a Salerno. Stop all'erogazione idrica in alcune zone di Salerno.

La Salerno Sitemi ha comunicato che, al fine di eliminare condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, e di eseguire indifferibile intervento di riparazione si rende necessario sospendere l’erogazione idrica ad horas in alcune aree.

Ecco le strade interessate:

Ospedale G. Da Procida

Rione Calenda (tratto compreso tra via De Fugaldo e Via Paolo VI inclusa)

Via Sabato de Vita

La sospensione idrica riguarderà anche le seguenti zone servite dall’ Ausino: Pellezzano (Chiuiano – via J.F.Kennedy – Via de Gasperi – via dei Casali)

"Si prevede, - fanno sapere da Salerno Sistemi - in relazione sia alle previsioni di ultimazione dei lavori di riparazione, che ai tempi di riempimento delle condotte, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza di ripristinare il regolare servizio idrico entro le ore 22 odierne".