Salerno invasa dalle blatte, si passa alle maniere forti: gas nelle fogne Il piano di contrasto agli insetti dopo le proteste di cittadini e commercianti

Salerno sarà interessata nei prossimi giorni da un’ attività integrativa straordinaria rispetto al servizio di derattizzazione e disinfezione già previsto. Lo ha annunciato l’Asl, che ha comunicato all’amministrazione comunale la necessità di effettuare l’intervento per "contenere la presenza della Periplaneta Americana, una particolare blatta di grosse dimensioni, fino a 4/5 centimetri che, a causa delle condizioni climatiche degli ultimi anni, si è insediata negli impianti fognari della città di Salerno".

L’attività verrà realizzata dall’ Ati-Tineos Srl.

"Gli interventi proposti saranno effettuati con l’ausilio della termo-fumigazione che consente di saturare le condotte principali e secondarie determinando la morte di tutte le blatte presenti al momento del trattamento", ha fatto sapere l'assessore all'ambiente, Massimiliano Natella.

"L’attività dovrebbe svolgersi di notte, a partire dalle 23 ed interesserà la direttrice Lungomare Trieste, dalla Villa comunale fino a Piazza Monsignor Grasso a Mercatello per un totale di circa 5 km, in un’area che include anche la parte interna. Questo intervento andrà a sommersi alle attività già avviate nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale, impegnando risorse non previste con il reperimento di circa centomila euro da mettere a disposizione del settore Ambiente", ha aggiunto Natella.