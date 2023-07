Salerno, emergenza caldo: il Comune attiva il Pronto Intervento Sociale Sarà garantito il supporto alle persone in stato di estrema fragilità

L'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, anche per il periodo estivo, ha messo a disposizione il servizio di Pronto Intervento Sociale Prins rivolto alle fasce più deboli della cittadinanza, maggiormente esposte a rischi di salute per le alte temperature. Grazie alla collaborazione con le realtà del terzo settore che costituiscono il partenariato del Prins è stato possibile attivare in emergenza una serie di supporti per persone in stato di estrema fragilità.

In particolare, un’attenzione specifica sarà garantita a: anziani soli, malati cronici, neonati e bambini molto piccoli, donne in gravidanza e persone senza fissa dimora.

I singoli cittadini possono segnalare eventuali situazioni di disagio al numero verde dedicato 800233330 attivo tutti i giorni 24h/24h.

Per ogni altra necessità è attivo il numero della direzione Politiche Sociali 089 666112 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

ALTRI NUMERI UTILI

In caso di emergenza contattare:

numero unico 112

pronto intervento 118

guardia medica - continuità assistenziale di via Vernieri 089 5647306 o di via Raffaele Guariglia 089 339574

VADEMECUM CONTRO IL CALDO

Il Comune ha ricordato anche le dieci piccole regole per difendersi dal caldo: